Andreas Schümperli

Die Globalisierung hat in den letzten Jahrzehnten nahezu alle Wirtschaftssektoren tiefgreifend verändert, und der Floristiksektor bildet dabei keine Ausnahme. Besonders in einer global vernetzten Stadt wie Zürich ist die Floristikbranche zunehmend von den Mechanismen der Globalisierung geprägt. In diesem akademischen Beitrag soll untersucht werden, wie sich diese globalen Entwicklungen auf die Floristen in Zürich auswirken und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus ergeben. Die Blumenlieferung in Zürich wird mit dem Eintritt internationaler Unternehmen immer wettbewerbsintensiver.

Veränderungen in der Lieferkette

Eine der zentralen Auswirkungen der Globalisierung auf die Floristen in Zürich ist die Veränderung der Lieferketten. In der Vergangenheit war die Verfügbarkeit von Schnittblumen stark saisonal bedingt und oft lokal begrenzt. Heute jedoch können Floristen durch globalisierte Handelsstrukturen auf ein weltweites Netzwerk von Blumenlieferanten zurückgreifen. Blumen aus Ländern wie Kenia, Ecuador oder den Niederlanden sind nahezu das ganze Jahr über verfügbar, was zu einer deutlich größeren Produktvielfalt führt. Dies eröffnet den Floristen in Zürich die Möglichkeit, ihren Kunden eine größere Auswahl an exotischen und seltenen Blumen zu bieten, was die Attraktivität ihres Angebots erhöht.